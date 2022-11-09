"Они просто, мягко говоря, врали мне. Я не мог это терпеть. Это та вещь, которая принесла мне наибольшую боль. Правда ли, что игроки "Спартака" просили не отстранять их? Да, это правда. Но я принял такое решение. Они не уважали меня. То есть они показали неуважение ко мне не как к тренеру, а как к человеку", - цитирует Карреру "СЭ".
Напомним, Массимо Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 года. Под его руководством красно-белые завоевали чемпионство в сезоне 2016/17. Итальянец покинул красно-белых в 2018 году. Незадолго до этого в клубе произошел скандал - Денис Глушаков и Андрей Ещенко лайкнули в социальных сетях пост актера Дмитрия Назарова с критикой Карреры. После этого оба игрока были переведены во вторую команду и вернулись в основу только после ухода итальянца.
Каррера: Глушаков и Ещенко мне врали. Это вещь, которая принесла мне наибольшую боль
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал свое решение об отстранении от основной команды Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.
Фото: Sport24