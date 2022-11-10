"Те бразильцы, которые играли при мне, выиграли Кубок УЕФА. Считаю, что Жо, Вагнер, Карвальо, конечно, сильнее тех, кто сейчас играет в "Зените". Эти трое плюс Дуду попадали в сборную Бразилии как раз из ЦСКА. А Вагнер и вовсе побеждал на Кубке Америки", - цитирует наставника "Матч ТВ".
На данный момент в составе "Зенита" выступают 7 футболистов с бразильским паспортом: голкипер Иван, защитники Родригао и Дуглас Сантос, полузащитники Густаво Мантуан, Малком, Вендел и Клаудиньо.
"Зенит" по итогам 16-ти туров текущего розыгрыша Российской Премьер-лиги занимает первое место в турнирной таблице. В активе питерцев 39 очков. 12 ноября подопечные Сергея Семака встретятся с "Торпедо" в Москве, игра начнется в 16:30 мск.
Газзаев: Жо, Вагнер, Карвальо сильнее бразильцев "Зенита" - из ЦСКА они попадали в сборную Бразилии
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев сравнил бразильских футболистов "Зенита" с бразильцами, игравшими при нем за красно-синих.
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