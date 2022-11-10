- Сычевым интересуются "Краснодар" и "Торпедо"? Сейчас нет смысла обсуждать то, куда перейдет Владимир. Вчера он продлил контракт с "Оренбургом". Если кто-то захочет приобрести Сычевого, то они обратятся в клуб, и будут вестись переговоры. У "Оренбурга" нет никаких официальных документов и бумаг со стороны других команд, значит новости об интересе к Сычевому со стороны "Краснодара" и "Торпедо" всего лишь слухи, - приводит комментарий агента Sport 24.
Ранее "Оренбург" объявил о пролонгации контракта с 26-летним форвардом Владимиром Сычевым до 2024 года. Президент клуба заявил, что соглашение подписано на повышенных условиях. СМИ сообщили, что сумма отступных игрока выросла с 35 миллионов рублей до 100 миллионов рублей. Игроком интересуются "Краснодар" и "Торпедо". Сам форвард заявил, что его все устраивает "Оренбурге", но он рассмотрит предложения от топ-клубов. Трансферная стоимость футболиста, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.
В этом сезоне Сычевой принял участие в 16 матчах, забив 13 мячей и отдав 2 ассиста. Игрок впервые в карьере попал в состав сборной России и примет участие в ноябрьском сборе.
Агент Сычевого – об интересе "Краснодара" и "Торпедо": эти новости всего лишь слухи
Агент форварда "Оренбурга" Владимира Сычевого Андрей Талаев отреагировал на появившуюся информацию об интересе к игроку "Краснодара" и "Торпедо".
Фото: ФК "Оренбург"