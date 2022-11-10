По данным СМИ, "Спартак" в зимнее трансферное окно хотел бы усилить позицию центрального защитника. При этом отмечается, что возвращение экс-игрока красно-белых Самуэля Жиго не входит в планы руководства.
Ранее несколько источников сообщили, что 29 летний защитник Самуэль Жиго может вернуться в "Спартак", так как смог решить свои личные дела. И после закрытия дела по бракоразводному процессу футболист может вернуться в московскую команду.
Самуэль Жиго выступал за "Спартак" в период с 2018 под 2022 год. Летом футболист перешел в "Марсель". За французскую команду игрок провел 14 матчей, забив 2 мяча. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Жиго в 10 миллионов евро. Контракт с "Марселем" защитника рассчитан до 2025 года.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Спартак" не заинтересован в возвращении Жиго
"Спартак" ищет усиление на позицию центрального защитника, но не заинтересован в возвращении французского защитника Самуэля Жиго.
Фото: Global Look Press