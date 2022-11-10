– Дзюба может помочь любому клубу. Наши топ-клубы вряд ли его возьмут, а другим командам он может помочь. Ходят слухи, что Слуцкий хотел бы видеть его в "Рубине", он его хорошо знает, они в хороших отношениях. Дзюба может помочь им вернуться в РПЛ. Думаю, он пошел бы в ФНЛ, – передает слова Тарханова Metaratings.
Напомним, что 3 ноября российский нападающий Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", в котором он провел всего пару месяцев. В предыдущем сезоне Артем играл за "Зенит", но ушел из клуба по истечении контракта, который он не стал продлевать. Казанский "Рубин" вылетел из Российской премьер-лиги по итогам прошлого сезона. Сейчас они идут на четвертом месте в Первой лиге, отставая от лидирующей "Алании" на пять очков. Свой ближайший матч "Рубин" проведет 13 ноября – дома с красноярским "Енисеем".
Тарханов: Дзюба может помочь "Рубину" вернуться в РПЛ. Думаю, он пошел бы в ФНЛ
Известный российский тренер Александр Тарханов предположил переход российского нападающего Артема Дзюбы в казанский "Рубин".
Фото: ФК "Рубин"