– Вариант с переходом Дзюбы в "Торпедо" кажется маловероятным, он все-таки дорогой для "Торпедо". Кроме того, у "Торпедо" всего шесть очков, осталось 14 туров, им нужно обыграть команд восемь, а это первая пятерка. Хотя команда чуть прибавила в игровом плане, но все равно пока серьезного результата нет. Последнюю игру слабо играли, это даже Талалаев признал, – цитирует Тарханова Metaratings.
Напомним, что на данный момент российский нападающий Артем Дзюба находится без клуба. 3 ноября он расторг свой контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", в который он перешел летом 2022 года. В предыдущем сезоне Артем играл за "Зенит", но ушел из клуба по истечении сезона в связи с окончанием контракта. Из всех российских команд московское "Торпедо" чаще остальных связывается с интересом к Дзюбе. "Автозаводцы" по итогам шестнадцати туров Российской премьер-лиги идут на последнем месте в турнирной таблице, набрав всего шесть очков. В прошедшем туре уступили "Крыльям Советов", в ближайшем сыграют с "Зенитом" в "Лужниках".
Тарханов: вариант с переходом Дзюбы в "Торпедо" кажется маловероятным, он дорогой для них
Известный российский тренер Александр Тарханов рассказал, почему переход российского форварда Артема Дзюбы в московское "Торпедо" маловероятен.
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