– Владимиру было бы правильнее идти в "Краснодар", если есть такое предложение. Тут возможности для роста. Стабильная организация, стабильный клуб. Будет понятно, для чего он идет. Ему нужно расти, а рост возможен только в команде, которая выше уровнем мастерства, – цитирует Игнатьева Metaratings.
Нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой на этой неделе продлил контракт со своим нынешним клубом до конца 2024 года. Он перешел в этот клуб летом 2021 года в статусе свободного агента. До этого Владимир играл за футбольный клуб "Крымтеплица". В текущем сезоне на счету у Сычевого тринадцать забитых мячей в шестнадцати матчах. Он был признан лучшим игроком Российской премьер-лиги по итогам октября, а также попал в окончательный список сборной России на предстоящие матчи с Таджикистаном и Узбекистаном (17 и 20 ноября).
Борис Игнатьев: Сычевому было бы правильнее перейти в "Краснодар"
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию об интересе к форварду "Оренбурга" Владимиру Сычевому со стороны "Краснодара".
Фото: udar56.ru