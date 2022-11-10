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Экс-боец ММА Монсон: в России я болею за "Уфу", меня приглашали на матчи команды

Экс-боец ММА Джефф Монсон рассказал, какую российскую команду поддерживает.
Фото: ФК "Уфа"
"Честно говоря, я не особо слежу за футболом, очень редко его смотрю. Но я живу в Уфе, поэтому в России я болею за местную команду, за "Уфу". Меня несколько раз приглашали на матчи команды, я знаком с медицинским штабом "Уфы"… Желаю "Уфе" удачи и как можно больше побед!" — цитирует спортсмена "РБ Спорт".

Напомним, "Уфа" по итогам предыдущего сезона вылетела из Российской Премьер-лиги, уступив "Оренбургу" в стыковых матчах. В текущем розыгрыше Первой лиги башкирский коллектив занимает 13-е место – команда записала на свой счет 18 очков в 17-ти турах национального первенства.

В рамках 18-го тура уфимцы встретятся с ульяновской "Волгой". Игра пройдет 12 ноября, стартовый свисток запланирован на 16:00 по московскому времени.


УФА Первая лига
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