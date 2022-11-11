"Команда не может держать такой темп, как при Шварце. Единственный плюс при Йокановиче — "Динамо" хорошо себя показывает в позиционной атаке. Но с этим специалистом они не займут второе место в чемпионате", - цитирует тренера "Матч ТВ".
Напомним, Йоканович возглавил "Динамо" минувшим летом. Предыдущий главный тренер бело-голубых Сандро Шварц покинул занимаемый пост после поражения от "Спартака" в финале минувшего розыгрыша Кубка России.
Под руководством Йокановича столичный коллектив идет на шестом месте в таблице Российской Премьер-лиги. "Динамо" записало на свой счет 26 очков в 16-ти матчах.
Григорян: при Йокановиче "Динамо" не займет второе место в чемпионате
Российский тренер Александр Григорян поделился мнением об игре "Динамо" при Славише Йокановиче на посту главного тренера.
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