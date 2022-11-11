"Никаких предложений и контактов от ЦСКА по Сычевому не поступало", - цитирует функционера "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что к Сычевому проявляет интерес ЦСКА. Сообщалось, что руководство московской команды займется оформлением сделки в том случае, если зимой коллектив покинет кто-то из нынешних футболистов атаки красно-синих.
Сычевой отметился 11-ю голами в 14-ти матчах текущего сезона Российской Премьер-лиги.
"Оренбург": предложений от ЦСКА по Сычевому не поступало
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о возможности перехода форварда клуба Владимира Сычевого в ЦСКА.
Фото: ФК "Оренбург"