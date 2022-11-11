– На данный момент "Динамо" играет лучше ЦСКА. Но сложно сказать, кто является фаворитом. Последний матч перед паузой, все захотят проявить себя. Шансы команд оцениваю 50 на 50. Последние матчи при Йокановиче "Динамо" неплохо играет, видно, что они начали понимать друг друга. У ЦСКА сейчас потухли Медина и Карраскаль. В игре армейцев нет свежести, – приводит слова Тарханова "РБ Спорт".
"Динамо" примет на своем поле ЦСКА уже в это воскресенье, 13 ноября, в 19:30 по московскому времени. Их матч в первом круге завершился вничью (1:1). По итогам шестнадцати сыгранных туров "Динамо" идет шестым в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 26 очков. ЦСКА располагается на четвертой строчке, у них 29 очков. В предыдущем туре ЦСКА уступил дома "Пари НН" со счетом 0:1, а "Динамо" уступило "Ростову" на выезде (1:2). После предстоящего семнадцатого тура РПЛ и "Динамо", и ЦСКА сыграют ещё по два матча в Кубке России, после чего отправятся на зимний перерыв.
Тарханов: "Динамо" играет лучше, чем ЦСКА, но фаворита в их очном матче нет
Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ "Динамо" – ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо"