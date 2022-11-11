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Bobsoccer: защитник "Зенита" Родригао не сыграет с "Торпедо"

Центральный защитник "Зенита" Родригао не отправится вместе с командой на матч 17-ого тура РПЛ с московским "Торпедо".
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, Родригао не полетит с командой на выездной матч 17-го тура РПЛ против московского "Торпедо". Ранее 27-летний бразилец пропустил игру с "Ахматом" (1:2). Отмечалось, что у него старая проблема с воспалением косых мышц живота.

Бразильский защитник Родригао перешел в "Зенит" летом 2022 года из "Сочи". По тому же маршруту проследовал бывший форвард сочинцев Матео Кассьерра. В текущем сезоне у Родригао насчитывается восемнадцать матчей за "Зенит". Центральный защитник отметился одним забитым мячом. "Торпедо" примет "Зенит" в "Лужниках" завтра, 12 ноября. Стартовый свисток раздастся в 16:30 по московскому времени. "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, "Торпедо" – последнее.

Источник: Bobsoccer


Родригао Зенит Торпедо
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