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Зырянов - о сильнейшем футболисте РПЛ: Вендел. Когда хочет, тогда играет достаточно сильно

Экс-полузащитник "Зенита" Константин Зырянов назвал Вендела лучшим игроком чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
"Надо выделять из футболистов, кто выступает в команде, которая идет на первом месте. Учитывая, что там один "Зенит", то я бы Вендела назвал. Он в этом сезоне играет сильно. Когда хочет играть, тогда играет достаточно сильно", - цитирует Зырянова "КП".

В нынешнем сезоне Вендел сыграл за "Зенит" 15 матчей в РПЛ, в которых забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи. Бразилец выступает за сине-бело-голубых с октября 2020 года. Перед началом сезона контракт с полузащитником продлили до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 19 млн евро.






Зырянов Вендел Зенит
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