"Кейта все время был в Москве и тренировался с личным тренером "Спартака". Лишь ненадолго он уезжал в Италию для решения бумажных дел. Увидят ли его болельщики команды на матче с "Локомотивом"? Обычно он приходит", - приводит слова Пасторелло Metaratings.
Напомним, в сентябре стало известно, что новичок "Спартака" Кейта Бальде дисквалифицирован до декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время игры за "Кальяри". В организме сенегальца при этом не обнаружили запрещенных веществ. Кроме того, футболисту запрещено не только выходить на поле, но и тренироваться в расположении красно-белых.
Агент Бальде: Кейта все время был в Москве и тренировался с личным тренером
Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы форварда "Спартака" Кейта Бальде, рассказал о том, как его клиент проводит время дисквалификации.
Фото: ФК "Спартак"