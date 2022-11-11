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Бушманов: нравится то, как Абаскаль работает с молодыми футболистами "Спартака"

Экс-футболист "Спартака" Евгений Бушманов поделился мнением о прогрессе молодых футболистов клуба при Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"
– В целом не только молодежь, но и вся команда здорово прогрессирует. Да, приятно видеть, как Абаскаль грамотно задействует молодых ребят. Мне нравится, как он это делает. Он им доверяет, а ребята стараются показать хорошую игру, не подвести тренера. Все понимают, что нужно пользоваться такими шансами, – цитирует Бушманова "РБ Спорт".

Испанский специалист Гильермо Абаскаль стал главным тренером московского "Спартака" летом 2022 года, до этого он работал в Швейцарии, с местным футбольным клубом "Базель". В текущем сезоне в Кубке России и Российской премьер-лиги Абаскаль предоставлял игровое время, в частности, полузащитнику Даниилу Зорину и нападающему Павлу Мелешину. Зорин отметился результативной передачей в РПЛ, а Мелешин забил два мяча в Кубке России и один в РПЛ, как раз с передачи Даниила.


Бушманов Абаскаль Спартак
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