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Кормильцев: не думаю, что Дзюба в "Торпедо" сработается с Талалаевым – две слишком противоречивые личности

Бывший полузащитник "Торпедо" Сергей Кормильцев поделился мнением относительно потенциального перехода российского форварда Артема Дзюбы в стан "автозаводцев".
Фото: Чемпионат.com
– Конечно, Дзюба пришелся бы ко двору "Торпедо" в данной ситуации, но надо смотреть на его форму – какие у него амбиции, какая мотивация. Но тут вопрос в тренере – я не думаю, что они сработаются с Талалаевым. Коса на камень найдет. Оба яркие и противоречивые. Хотя если найдут общий язык, может получиться неплохой союз: вокруг Дзюбы можно строить команду, – цитирует Кормильцева "РБ Спорт".

Напомним, что прямо сейчас российский нападающий Артем Дзюба находится без клуба – 3 ноября он расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", в который Артем перешел летом 2022 года. В их составе Дзюба проводил не так много времени в составе и отличился всего одним забитым мячом в самом первом матче. В предыдущем сезоне Артем играл за "Зенит", но ушел из клуба по окончании сезона в связи с тем, что контракт между футболистом и клубом из Санкт-Петербурга подошел к концу. В России Дзюба также выступал за "Ростов", "Томь", тульский "Арсенал" и московский "Спартак", чьим воспитанником он и является.


Дзюба Торпедо Талалаев
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