По данным источника, причиной ухода являются плохие отношения игрока с руководством и командой "железнодорожников". Михаил Галактионов, который, как сообщалось ранее, станет новым главным тренером "Локомотива", может оценить способности бразильца, но скорее всего не будет выступать против расставания с ним.
Напомним, Педриньо перебрался в "Локомотив" в начале сентября из бразильского "РБ Брагантино". С того момента полузащитник провел 9 матчей в составе "железнодорожников", в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. После увольнения Йозефа Циннбауэра и Томаса Цорна из клуба Педриньо перестал попадать в основу. Он не выходил на поле с октября.
Источник: Metaratings
Metaratings: Педриньо может зимой уйти из "Локомотива". У него плохие отношения с руководством и командой
Полузащитник "Локомотива" Педриньо близок к уходу из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"