"Лучше играть официальные матчи в Азиатской лиге, чем товарищеские. Но все зависит от ситуации. Для клуба приятнее играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы", — цитирует игрока Sport24.
Напомним, национальные и клубные команды России по решению ФИФА и УЕФА не могут участвовать в турнирах под эгидой этих организаций.
В ноябре российская сборная проведет два товарищеских матча – 17 ноября встретится с Таджикистаном, а 20-го числа сыграет против Узбекистана.
Андрей Мостовой: лучше играть официальные матчи в АФК, чем товарищеские
Полузащитник сборной России и "Зенита" Андрей Мостовой поделился мнением об идее перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
Фото: ФК "Зенит"