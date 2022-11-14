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Агент Тодоровича: Дарко опережает график восстановления на 20-30 дней

Агент защитника "Ахмата" Дарко Тодоровича Горан Попов сообщил, что его клиент полностью восстановится после перелома малоберцовой кости к началу зимних сборов.
Фото: ФК "Ахмат"
– Дарко по-прежнему в Сербии, около недели назад начал беговые тренировки, занимается два раза в день. График занятий рассчитан примерно до 10-12 декабря. Реабилитологи говорят, что Тодорович опережает график восстановления примерно на 20-30 дней. На сборах он первые 5-7 дней должен будет заниматься индивидуально, после чего вернется в общую группу. Дарко будет готов принять участие во всех товарищеских матчах "Ахмата" этой зимой, – цитирует агента "РБ Спорт".

Напомним, что крайний защитник "Ахмата" Дарко Тодорович получил серьезную травму в матче седьмого тура Российской премьер-лиги против самарских "Крыльев Советов". Дарко Тодорович полноценно представляет грозненский клуб с лета 2022 года. До этого Дарко выступал за "Ахмат" на правах аренды. Он переехал в Россию из австрийского клуба "РБ Зальцбург". В текущем сезоне Тодорович успел принять участие в семи матчах за грозненцев, провел на поле в сумме 590 минут и отдал одну результативную передачу. Контракт Дарко с "Ахматом" действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 500 тысяч евро.


Тодорович Ахмат
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