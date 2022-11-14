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Газзаев - о ЦСКА: зачем держать легионеров, которые не показывают ожидаемой игры? Нужно доверять российским ребятам

Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал большое количество легионеров в составе красно-синих.
Фото: ПФК ЦСКА
- Большинство мест в составе "армейцев" сегодня достается иностранным футболистам. А что мы видим в результате? Команда потеряла уже немало очков, и при этом легионеры той игры, что от них ждут, не показывают. Так зачем держать их? Нужно доверять своим, российским ребятам, ставить на них. И я убежден - рано или поздно они будут давать высокий результат, - передает слова Газзаева "РГ".

Московский ЦСКА по итогам осенней части розыгрыша Российской премьер-лиги занял пятое место в турнирной таблице, набрав 26 очков в 17 сыгранных матчах. В двух последних турах чемпионата России "армейцы" потерпели поражения, уступив "Пари НН" на своем поле (0:1) и московскому "Динамо" на выезде (1:2). В первом случае в стартовом составе красно-синих вышло максимально возможное по регламенту одновременное количество легионеров - восемь, во втором - семь. На 6 очков ЦСКА отстает в турнирной таблице от занимающего третью строчку "Ростова", в составе которого есть всего два легионера - игрок сборной Армении Хорен Байрамян и представляющий Белоруссию Александр Селява.


ЦСКА Газзаев
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