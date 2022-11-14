– Неправда, что игроки "Сочи" были недовольны Гараниным. Все было нормально, просто не было результата. Как воспринял уход Гаранина? Не могу сейчас это обсуждать, – цитирует Макарчука "Чемпионат".
Вадим Гаранин перешел в "Сочи" летом 2022 года, до этого он тренировал красноярский "Енисей" в Первой лиге (ранее – Футбольная национальная игра). До "Енисея" работал в "Твери", юношеской сборной России , был ассистентом тренера в тульском "Арсенале". По итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги "Сочи" занимает девятое место в турнирной таблице, имея на своем счету 25 очков. В предыдущем туре обыграли на выезде подмосковные "Химки" со счетом 2:0.
Макарчук: неправда, что игроки "Сочи" были недовольны Гараниным. Просто не было результата
Игрок "Сочи" Артем Макарчук опроверг информацию о том, что футболисты выражали недовольство по отношению к старшему тренеру Вадиму Гаранину.
Фото: Чемпионат.com