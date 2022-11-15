"Интерес от "Црвены" действительно есть. Есть сумма отступных, если они ее реализуют, то какие проблемы? "Црвена" хочет встретиться с нами, чтобы обсудить все моменты, условия. Только потом можно будет говорить о чем-то конкретно", - цитирует Талаева "РБ Спорт".
Напомним, ранее сообщалось, что "Црвена Звезда" готова активировать опцию выкупа Сычевого в 100 млн рублей, которая прописана в новом контракте игрока с "Оренбургом". Он переподписал соглашение с командой в ноябре.
В нынешнем сезоне Сычевой провел 17 матчей в составе "Оренбурга" во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 2 результативные передачи. Нападающий с 14-ю голами возглавляет гонку бомбардиров РПЛ. Столько же забитых мячей у Квинси Промеса, но у россиянина на это ушло меньше минут.
Агент Сычевого: интерес от "Црвены" действительно есть
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы форварда "Оренбурга" Владимира Сычевого, подтвердил, что в его клиенте заинтересована "Црвена Звезда".
Фото: ФК "Оренбург"