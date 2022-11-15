По данным СМИ, три кандидата претендуют на пост наставника "Пари НН". Нижегородский клуб рассматривает на пост главного тренера Вадима Гаранина, Олега Василенко и Артема Голова. Сообщается, что руководство Пари НН уже встречалось с экс-наставником "Факела" Олегом Василенко.
"Пари НН" в этом сезоне возглавлял Михаил Галактионов. Под его руководством команда за 17 туров набрала 19 очков и занимает 12 место. Недавно было объявлено, что наставник молодежной сборной России покинул нижегородский клуб и возглавил "Локомотив".
Ранее спортивный директор "Пари НН" Игорь Кудряшов заявил, что пока кандидаты на пост главного тренера не рассматриваются. Исполняющим обязанности назначен Антон Хазов.
Источник: Sport24
Sport24: Гаранин, Василенко и Горлов претендуют на пост главного тренера "Пари НН"
"Пари НН" рассматривает троих кандидатов на пост главного тренера команды.
Фото: ФК "Пари НН"