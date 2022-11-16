- Пока рано говорить, останутся ли Иван и Мантуан в "Зените" после июня, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
Бразильские игроки Иван и Густаво Мантуан перешли на правах аренды в "Зенит" летом этого года из "Коринтианса" в обмен на форварда сине-бело-голубых Юри Алберто.
Иван провел всего три матча в кубке России. Мантуан в своем первой же игре забил победный гол в ворота ЦСКА (2:1), всего вингер сыграл в 16 матчах, забив 3 мяча и отдав 1 ассист.
Ранее игроки заявляли, что хотели бы остаться в петербуржском клубе на постоянной основе.
Агент Мантуана и Ивана: пока рано говорить, останутся ли игроки в "Зените"
Агент вингера Густаво Мантуана и вратаря Ивана Луис Фернандо Гарсия рассказал, останутся ли футболисты в "Зените".
Фото: Соцсети журналиста Родриго Вессони