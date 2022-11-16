Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
КАМАЗ
14:00
ЗвездаНе начат
Акрон
15:00
АланияНе начат
Кубань
18:00
Волга УлНе начат
Факел
18:00
ЗенитНе начат
П1 7.4X 5.2П2 1.41

Товарищеские матчи. Сборные

Саудовская Аравия
15:00
ХорватияНе начат
П1 5.4X 3.6П2 1.71
Узбекистан
16:00
КазахстанНе начат
П1 2.04X 3.3П2 3.9
ОАЭ
18:30
АргентинаНе начат
П1 20X 8П2 1.15
Косово
20:00
АрменияНе начат
П1 2.13X 3.3П2 3.6
Оман
20:00
ГерманияНе начат
П1 24X 10П2 1.1
Молдова
20:00
АзербайджанНе начат
П1 2.95X 3.05П2 2.6
Турция
20:00
ШотландияНе начат
П1 2.23X 3.3П2 3.35
Албания
22:45
ИталияНе начат
П1 6.8X 4.1П2 1.52
Сделать ставку

Агент Мантуана и Ивана: пока рано говорить, останутся ли игроки в "Зените"

Агент вингера Густаво Мантуана и вратаря Ивана Луис Фернандо Гарсия рассказал, останутся ли футболисты в "Зените".
Фото: Соцсети журналиста Родриго Вессони
- Пока рано говорить, останутся ли Иван и Мантуан в "Зените" после июня, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".

Бразильские игроки Иван и Густаво Мантуан перешли на правах аренды в "Зенит" летом этого года из "Коринтианса" в обмен на форварда сине-бело-голубых Юри Алберто.

Иван провел всего три матча в кубке России. Мантуан в своем первой же игре забил победный гол в ворота ЦСКА (2:1), всего вингер сыграл в 16 матчах, забив 3 мяча и отдав 1 ассист.

Ранее игроки заявляли, что хотели бы остаться в петербуржском клубе на постоянной основе.


Мантуан Иван Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Все новости Россия. Премьер-лига Чемпионат Мира Лига Чемпионов Лига Европы Россия. Первый дивизион Чемпионат Европы Англия Испаниия Франция Италия Германия
Ташуев: у меня много разработок – нет даже предпосылок, чтобы меня кто-то опередил в инновациях
Авербух – о ЧМ-2022: почему мы должны смотреть этот футбол, из которого нас изгнали?
"РБ Спорт": тренер "Боруссии" Менхенгладбах Фарке не заинтересован в подписании Сперцяна
Ташуев: я самый опытный тренер в России. Осинькин, Гогниев, Адиев, Фоменко – мои ученики 3
Кавазашвили: отсутствие сборной России на ЧМ-2022 никто не заметит
Ан. Мостовой: Александр Мостовой себя очень любит. Можно уважительнее относиться к нынешнему поколению 3
Ташуев: кроме "Ахмата" у меня был вариант с европейским клубом, играющим в Лиге чемпионов 2
The Sun: Бекхэм поддерживает Роналду в конфликте с "МЮ". Португалец может перейти в "Интер Майами"
Агент Кришито: в будущем Доменико может стать тренером. Возвращение в "Зенит"? Все возможно
Ташуев - о критике Медведева в адрес Чистякова: это непрофессионально 1
Mirror: Мбаппе может заменить Роналду в "МЮ" 1
Агент Карраскаля: Хорхе очень счастлив в ЦСКА. До июля даже не будем рассматривать предложения 2
Наш след на ЧМ-2022: кто из бывших и нынешних игроков РПЛ выступит в Катаре
Каррера: Селихов намного сильнее Кержакова 3
Зиньковский: не хочу, чтобы сборная Аргентины победила на Чемпионате Мира 2022 1
-