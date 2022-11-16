"Я люблю вашу лигу, в ней есть характер. Россия — страна, которая придает большое значение футболу и заслуживает гораздо более качественных легионеров. Многие футболисты боятся сюда приезжать, как и в Турцию, но это ошибка", - передает слова агента Metaratings.
Языджи и Гбамен провели в ЦСКА вторую часть минувшего сезона на правах аренды. 25-летний турецкий полузащитник успел забить 8 мячей за 10 матчей, в которых принял участие. 27-летний ивуариец отметился двумя голами и двумя результативными передачами в 11-ти матчах прошедшего чемпионата России.
Агент Языджи и Гбамена: Россия придает большое значение футболу, но игроки боятся сюда приезжать
Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы экс-футболистов ЦСКА Юсуфа Языджи и Жана-Филиппа Гбамена, поделился мнением об уровне РПЛ.
Фото: РПЛ