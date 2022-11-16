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Защитник ЦСКА Лукин: во многом вырос при Федотове, очень уверенно чувствую себя на уровне РПЛ

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о прогрессе под руководством главного тренера красно-синих Владимира Федотова.
Фото: Чемпионат.com
"При Федотове я вырос во многом. Это надо у него спрашивать, какие качества улучшил. Помимо Федотова весь тренерский штаб и все лидеры команды помогли моему росту. Уверенность? Да, на уровне РПЛ чувствую себя на поле очень уверенно", - цитирует футболиста Sport24.

Владимир Федотов возглавил ЦСКА минувшим летом. Под его руководством московский коллектив с 29-ю очками на счету оказался на пятом месте по итогам первой части сезона Российской Премьер-лиги.

Лукин сыграл в одном матче красно-синих в национальном чемпионате – вышел в стартовом составе на игру с "Локомотивом" (1:0).


Лукин ЦСКА Федотов
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