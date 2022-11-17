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"РБ Спорт": новая сумма отступных за Сычевого препятствует трансферу игрока в "Краснодар"

Переговоры "Краснодара" и "Оренбурга" по трансферу форварда южноуральцев Владимира Сычевого могут сорваться.
Фото: ФК "Оренбург"
По данным источника, успешное закрытие сделки маловероятно. Сообщается, что переходу футболиста препятствует сумма отступных, которая прописана в его новом контракте с оренбургским коллективом.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о появлении в соглашении Сычевого с "Оренбургом" пункта о сумме компенсации в 100 млн рублей.

Отметим, 26-летний нападающий на данный момент делит первое место в списке бомбардиров текущего сезона Российской Премьер-лиги с форвардом "Спартака" Квинси Промеса – в активе обоих игроков по 14 мячей.

Источник: "РБ Спорт"


Краснодар Оренбург Сычевой Российские трансферы
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