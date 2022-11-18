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Спортивный директор "Оренбурга": "Краснодар" заинтересован в приглашении Лички, но мы не желаем его отпускать

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал, что "Краснодар" действительно заинтересован в главном тренере оренбургской команды Марцеле Личке.
Фото: РИА Новости
– Да, "Краснодар" действительно хочет видеть у себя Марцела, это правда. Сейчас идет диалог. У нас нет желания отпускать его в "Краснодар". Есть контракт, проект и самое главное – человеческие отношения. Не хотелось бы, что тренер бросал проект на половине пути. Посмотрим, что произойдет в ближайшее время, – приводит слова Андреева "РБ Спорт".

Чешский специалист Марцел Личка был назначен главным тренером футбольного клуба "Оренбург" летом 2020 года. На данный момент его контракт с оренбургской командой рассчитан до лета 2023 года. До "Оренбурга" Марцел работал в "Динамо Брест". По итогам семнадцати сыгранных туров "Оренбург" занимает седьмое место в Российской премьер-лиге, имея на своем счету 25 очков. Летом 2022 года команда поднялась в РПЛ из ФНЛ (ныне – Первая лига). "Краснодар" имеет столько же очков и идет на восьмом месте. В предыдущем туре РПЛ "Оренбург" обыграл на своем поле "Краснодар" со счетом 5:1. На данный момент краснодарской командой руководит Александр Сторожук.


Личка Оренбург Краснодар
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