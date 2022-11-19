Прогресс "Ростова" и "Спартака", провалы "Химок" и "Локо". Авторы Rusfootball выбрали лучших и худших тренеров РПЛ

Худший тренер
5 место: Вадим Гаранин ("Сочи")
Перед назначением в клуб у Вадима Гаранина была прекрасная пресса. В прошлом году специалист прилично пошумел с "Енисеем", поэтому переход на новый уровень выглядел логичным.
Нельзя сказать, что "Сочи" в новом сезоне провалился глубже некуда, но падение со 2-го до 9-го места - это все-таки ощутимо. В результате Гаранин, судя по всему, ушёл. Правда сочинцы сделали из этого секрет Полишинеля, так что даже точное количество его матчей в команде под вопросом.
4 место: Александр Бородюк ("Торпедо")
Если Гаранин оказался в этом топе скорее из-за разочарования, то Бородюк, пожалуй, просто был одним из слабейших тренеров лиги. Нельзя сказать, что все проблемы "Торпедо" пришли от него, но москвичи оказались совсем не готовы к сезону в РПЛ, а подготовка к сезону как раз была задачей Бородюка. "Факел" с таким же скромным составом выглядел значительно достойнее.
3 место: Николай Писарев ("Химки")
Команда-мем. Не исключено, что этот текст готовился дольше, чем Николай Писарев проработал в "Химках". Специалист оказался здесь, потому что именно на него пришлось первое разочарование от итогов скандального увольнения Сергея Юрана. Это точно того стоило?
2 место: Спартак Гогниев ("Химки")
Нет, это того не стоило, как стало ясно позже. Проблема Гогниева аналогичная, что у Гаранина. Несколько лет Спартак формировал себе хорошую репутацию в ФНЛ, работая в "Алании", но в РПЛ сделал не так практически всё, что можно было сделать не так: принял предложение "Химок", сделал множество спорных изменений в составе, рассорился со многими лидерами клуба и устроил охоту на ведьм среди судей и журналистов. Именно при Гогниеве состояние команды стало напоминать агонию.
1 место: Йозеф Циннбауэр ("Локомотив")
Первое место в этом топе - единственное достижение Йозефа Циннбауэра в России. Но даже им он не может гордиться полноценно, поскольку с тем же успехом здесь мог оказаться Марвин Комппер.
Немецкая команда довела "Локомотив" до низшей точки падения за долгие годы. Команда с приличным составом превратилась в посмешище и теперь, без всяких шуток, ей предстоит бороться за то, чтобы не вылететь из РПЛ. Кажется, Сапсана уже не будет, да..?
Лучший тренер
5 место: Сергей Семак ("Зенит")
По Семаку в таком рейтинге может быть только два вида комментариев: что он вообще делает в этом топе? Или, почему тренер команды-чемпиона так низко? Постараемся ответить на оба.
Во-первых, Семак и "Зенит", безусловно, всё ещё в полном порядке. Приличный отрыв, очередные рекорды и половина сезона практически без поражений (подвела игра с "Ахматом").
Во-вторых, с каждым годом доминирования "Зенита", конечно, всё сложнее становится отследить прогресс. Петербуржцам банально некуда развиваться внутри РПЛ, так что приходится искать дополнительную мотивацию вроде сезона без поражений. Фиксируем - "Зенит" сильнейшая команда чемпионата, но разве это кого-то удивляет?
4 место: Марцел Личка ("Оренбург")
Автор главной Команды-неожиданности этого сезона. Именно "Оренбург", вышедший в РПЛ, напомним, только через стыки, оказался в самой серьёзной степени готов к переходу на новый уровень.
Сам Личка тоже оказался одним из самых приятных тренеров-легионеров. Чех в забавном розовом свитере призывает всю РПЛ отказаться наконец от автобусного футбола. Невозможно не влюбиться!
3 место: Валерий Карпин ("Ростов")
"Ростов" подошёл к новому сезону в режиме "терять нечего". Команда Валерия Карпина оказалась совсем без легионеров, так что её не пугали никакие приостановки контрактов и даже закрытие аэропорта в итоге не стало большой проблемой.
На выходе у Карпина в руках оказалась одна из самых дерзких команд с полностью российским составом. Именно она обошла ЦСКА и "Динамо" запрыгнув в тройку лучших команд по итогам первой половины сезона.
2 место: Виктор Гончаренко ("Урал")
В последние сезоны многие успели похоронить Гончаренко после спорного завершения карьеры в ЦСКА и такого же спорного периода в "Краснодаре".
В результате белорусу пришлось начинать всё сначала, оправившись в команду с 16-го места, чтобы спасать "Урал" от вылета. Получилось настолько здорово, что возникает вопрос, а кто из тренеров РПЛ вообще смог бы осуществить подобное? Для понимания масштабов - с начала сентября (первый полноценный месяц работы тренера с "Уралом") екатеринбуржцы на пятом месте по набранным очкам (выше "Динамо" или "Ростова") и на четвертом по ожидаемым. Сумасшедший прогресс.
Вывод? Гончаренко всё ещё топ!
1 место: Гильермо Абаскаль ("Спартак")
Тренер-загадка, в глазах многих взявшийся из ниоткуда. Мало кто предрекал испанскому ноунейму успех в "Спартаке", где сжирали тренеров и с более внушительной репутацией. В итоге Гильермо начал с 0:4 против "Зенита" в Суперкубке, а закончил на втором месте в РПЛ. Именно при нем заново зажглись Квинси Промес и Александр Соболев, а молодежь вроде Литвинова или Даниила Денисова вышла но новый уровень. Все это на фоне травм многих ключевых игроков и смешного усиления (кроме Зиньковского только Рыбусь, пожарник Мевля и дисквалифицированный Бальде).
Именно "Спартак" Абаскаля - команда с наибольшим прогрессом в таблице, относительно прошлого сезона: взлет на 8 строчек, с 10-й до 2-й.
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