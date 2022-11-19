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Прогресс "Ростова" и "Спартака", провалы "Химок" и "Локо". Авторы Rusfootball выбрали лучших и худших тренеров РПЛ

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Главные творцы успехов и вершители хаоса в первой части сезона.
Фото: ФК "Химки"/ФК "Ростов"/ФК "Спартак"
После окончания первой части сезона в РПЛ редакция Rusfootball.info запустила голосования по главным героям и антигероя первого полугодия. До этого мы выбирали главные открытия и разочарования и лучших игроков и трансферы, а теперь переходим к последней части итогов - лучшим и худшим тренерам.

Худший тренер


5 место: Вадим Гаранин ("Сочи")




Перед назначением в клуб у Вадима Гаранина была прекрасная пресса. В прошлом году специалист прилично пошумел с "Енисеем", поэтому переход на новый уровень выглядел логичным.

Нельзя сказать, что "Сочи" в новом сезоне провалился глубже некуда, но падение со 2-го до 9-го места - это все-таки ощутимо. В результате Гаранин, судя по всему, ушёл. Правда сочинцы сделали из этого секрет Полишинеля, так что даже точное количество его матчей в команде под вопросом.

4 место: Александр Бородюк ("Торпедо")




Если Гаранин оказался в этом топе скорее из-за разочарования, то Бородюк, пожалуй, просто был одним из слабейших тренеров лиги. Нельзя сказать, что все проблемы "Торпедо" пришли от него, но москвичи оказались совсем не готовы к сезону в РПЛ, а подготовка к сезону как раз была задачей Бородюка. "Факел" с таким же скромным составом выглядел значительно достойнее.

3 место: Николай Писарев ("Химки")




Команда-мем. Не исключено, что этот текст готовился дольше, чем Николай Писарев проработал в "Химках". Специалист оказался здесь, потому что именно на него пришлось первое разочарование от итогов скандального увольнения Сергея Юрана. Это точно того стоило?

2 место: Спартак Гогниев ("Химки")




Нет, это того не стоило, как стало ясно позже. Проблема Гогниева аналогичная, что у Гаранина. Несколько лет Спартак формировал себе хорошую репутацию в ФНЛ, работая в "Алании", но в РПЛ сделал не так практически всё, что можно было сделать не так: принял предложение "Химок", сделал множество спорных изменений в составе, рассорился со многими лидерами клуба и устроил охоту на ведьм среди судей и журналистов. Именно при Гогниеве состояние команды стало напоминать агонию.

1 место: Йозеф Циннбауэр ("Локомотив")




Первое место в этом топе - единственное достижение Йозефа Циннбауэра в России. Но даже им он не может гордиться полноценно, поскольку с тем же успехом здесь мог оказаться Марвин Комппер.

Немецкая команда довела "Локомотив" до низшей точки падения за долгие годы. Команда с приличным составом превратилась в посмешище и теперь, без всяких шуток, ей предстоит бороться за то, чтобы не вылететь из РПЛ. Кажется, Сапсана уже не будет, да..?

Лучший тренер



5 место: Сергей Семак ("Зенит")




По Семаку в таком рейтинге может быть только два вида комментариев: что он вообще делает в этом топе? Или, почему тренер команды-чемпиона так низко? Постараемся ответить на оба.

Во-первых, Семак и "Зенит", безусловно, всё ещё в полном порядке. Приличный отрыв, очередные рекорды и половина сезона практически без поражений (подвела игра с "Ахматом").

Во-вторых, с каждым годом доминирования "Зенита", конечно, всё сложнее становится отследить прогресс. Петербуржцам банально некуда развиваться внутри РПЛ, так что приходится искать дополнительную мотивацию вроде сезона без поражений. Фиксируем - "Зенит" сильнейшая команда чемпионата, но разве это кого-то удивляет?

4 место: Марцел Личка ("Оренбург")




Автор главной Команды-неожиданности этого сезона. Именно "Оренбург", вышедший в РПЛ, напомним, только через стыки, оказался в самой серьёзной степени готов к переходу на новый уровень.

Сам Личка тоже оказался одним из самых приятных тренеров-легионеров. Чех в забавном розовом свитере призывает всю РПЛ отказаться наконец от автобусного футбола. Невозможно не влюбиться!

3 место: Валерий Карпин ("Ростов")




"Ростов" подошёл к новому сезону в режиме "терять нечего". Команда Валерия Карпина оказалась совсем без легионеров, так что её не пугали никакие приостановки контрактов и даже закрытие аэропорта в итоге не стало большой проблемой.

На выходе у Карпина в руках оказалась одна из самых дерзких команд с полностью российским составом. Именно она обошла ЦСКА и "Динамо" запрыгнув в тройку лучших команд по итогам первой половины сезона.

2 место: Виктор Гончаренко ("Урал")




В последние сезоны многие успели похоронить Гончаренко после спорного завершения карьеры в ЦСКА и такого же спорного периода в "Краснодаре".

В результате белорусу пришлось начинать всё сначала, оправившись в команду с 16-го места, чтобы спасать "Урал" от вылета. Получилось настолько здорово, что возникает вопрос, а кто из тренеров РПЛ вообще смог бы осуществить подобное? Для понимания масштабов - с начала сентября (первый полноценный месяц работы тренера с "Уралом") екатеринбуржцы на пятом месте по набранным очкам (выше "Динамо" или "Ростова") и на четвертом по ожидаемым. Сумасшедший прогресс.

Вывод? Гончаренко всё ещё топ!

1 место: Гильермо Абаскаль ("Спартак")




Тренер-загадка, в глазах многих взявшийся из ниоткуда. Мало кто предрекал испанскому ноунейму успех в "Спартаке", где сжирали тренеров и с более внушительной репутацией. В итоге Гильермо начал с 0:4 против "Зенита" в Суперкубке, а закончил на втором месте в РПЛ. Именно при нем заново зажглись Квинси Промес и Александр Соболев, а молодежь вроде Литвинова или Даниила Денисова вышла но новый уровень. Все это на фоне травм многих ключевых игроков и смешного усиления (кроме Зиньковского только Рыбусь, пожарник Мевля и дисквалифицированный Бальде).

Именно "Спартак" Абаскаля - команда с наибольшим прогрессом в таблице, относительно прошлого сезона: взлет на 8 строчек, с 10-й до 2-й.

Фантастический Сычевой, провалы Бакаева и Кассьерры. Главные открытия и разочарования первой половины сезона РПЛ

Кто был круче, Малком или Промес? Авторы Rusfootball выбрали лучших игроков и главные трансферы первой части сезона


Циннбауэр Гогниев Писарев Бородюк Гаранин Абаскаль Гончаренко Карпин Личка Семак
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