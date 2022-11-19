"Кто из "армейцев" особенно разочаровал? Здесь вне конкуренции — Бруно Фукс. Пора ему уже выучить песню Игоря Николаева и рассказывать про пять причин, которые мешают в футбол играть. Правда, у Фукса их гораздо больше. Все это выглядит как плохо поставленный фарс", - цитирует Грушевского "СЭ".
Напомним, Бруно Фукс выступает за ЦСКА с 2020 года, когда перебрался из "Интернасьонала". Москвичи заплатили за него около 8 млн евро. С тех пор он провел за красно-синих всего 18 матчей. При этом он пропустил из-за повреждений больше 40 матчей.
Контракт Фукса с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его текущую трансферную стоимость в 2.5 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 4 матча в РПЛ, в которых не отмечался результативными действиями.
Грушевский - о Фуксе: ему пора выучить песню Игоря Николаева и рассказывать про 5 причин, которые мешают играть
Шоумен Михаил Грушевский прокомментировал частые травмы защитника ЦСКА Бруно Фукса.
Фото: РПЛ