Реабилитация идёт по плану. Игорь активно работает и к началу сборов, надеюсь, подойдёт полностью готовым к полноценному тренировочному процессу, -цитирует Федотова bobsoccer.
Напомним, что во встречи против "Торпедо" (0:1) Дивеев получил травму. Россиянин в этом сезон провел 12 матчей, забив 1 гол и отдав 1 ассист. Сам игрок заявил, что пока не знает, сможет ли он вернуться в общую группу на зимних сборах. Агент 23-летнего защитника рассказал, что клуб и игрок ведут переговоры о новом контракте. Ранее СМИ сообщали об интересе к Дивееву итальянских клубов.
Федотов – о восстановлении Дивеева: надеюсь, к началу сборов будет готов
Наставник ЦСКА Владимир Федотов рассказал, когда защитник "армейцев" Игорь Дивеев полностью восстановится от травмы
Фото: Global Look Press