- Прекрасно себя чувствую в "Оренбурге", хотя знаю, что "Зенит" - одна из самых больших и важных команд в России. Наверное, каждый игрок в РПЛ хотел бы там играть. Я был бы счастлив этому в будущем, но и возможности остаться в "Оренбурге" и приносить пользу ему буду рад, - приводит комментарий Марина Sport24.
25-летний вингер из Коста-Рики Джимми Марин перешел в "Оренбург" летом этого года, подписав контракт до лета 2024 года. За оренбургскую команду футболист сыграл в 16 матчах. На его счету шесть забитых мячей и пять ассистов. Трансферная стоимость Марина, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет один миллион евро.
"Зенит" 4 раза подряд выигрывал РПЛ. В этом сезоне петербуржский клуб занимает 1 место в таблице, на счету команды 42 очка. "Оренбург" набрал 25 очков и занимает 8 место
Ранее СМИ сообщали, что селекций "Оренбурга" занимается "Зенит", но в оренбургском клубе эту информацию опровергли.
Марин: был бы счастлив играть в "Зените"
Вингер "Оренбурга" Джимми Марин рассказал, что хотел бы играть за "Зенит".
Фото: ФК "Оренбург"