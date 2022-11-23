- Было приятно оказаться в составе национальной сборной. Там много высококлассных игроков, - отличная подготовка футболистов, приятная атмосфера. Счастлив, что мне удалось сразу же дебютировать, - приводит комментарий Пиняева "Чемпионат".
18-летний полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев был впервые вызван в сборную России на матчи против Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0). Футболист вышел в стартовом составе на матче против Таджикистана и провел на поле 84 минуты. В матче против Узбекистана Сергей вышел на замену на 76-минуте, сменив Арсена Захаряна.
В этом сезоне Пиняев провел 15 матчей, забив 4 мяча и отдав 4 ассиста. Сегодня в рамках Кубка России россиянин забил победный гол "Спартаку" и помог своей команде одержать победу (2:1).
Пиняев: в сборной России отличная подготовка футболистов и приятная атмосфера
Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев прокомментировал свой дебют в сборной России.
Фото: Сборная России по футболу