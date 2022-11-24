- Сычевой отказал "Црвене Звезде" в переходе? Не знаю, откуда взяли эту информацию. Никто: ни я, ни клуб, ни сам футболист пока никому не отказывали в том, перейдет он в сербский клуб или нет, - приводит комментарий Талаева Sport24.
Ранее СМИ сообщили, что Владимир Сычевой не принял предложение от "Црвены Звезды". Агент форварда в интервью подтверждал, что у футболиста есть предложение от сербского клуба, но отметил, что также существует варианты перехода в топ-клубы РПЛ. Сам Владимир заявлял, что хотел бы перейти только в топовые клубы Российской премьер-лиги.
В этом сезоне Сычевой провел 18 матчей. На его счету 17 забитых мячей. Недавно форвард продлил контракт с "Оренбургом" до 2024 года. Сумма отступных за игрока, по данным СМИ, теперь составляет 100 миллионов рублей.
Агент Сычевого: футболист не отказывал "Црвене Звезде"
Агент форварда "Оренбурга" Владимира Сычевого Андрей Талаев отреагировал на информацию об отказе игрока от предложения от "Црвены Звезды".
Фото: ФК "Оренбург"