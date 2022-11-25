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Зырянов - о Зинченко: мне он не очень нравится. Вас поставить в "Манчестер Сити" - и вы не потеряетесь

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Главный тренер "Черноморца" Константин Зырянов оценил игру защитника "Арсенала" Александра Зинченко.
Фото: Getty Images
"Мне как футболист он не очень нравится. Ну, есть спрос и есть...Думаю, вас поставить в "Манчестер Сити", где десять футболистов высочайшего уровня, — и вы не потеряетесь. Привезите и поставьте Зинченко куда-нибудь у нас. Я по "Уфе"-то его не помню!" - цитирует Зырянова "СЭ".

Напомним, Александр Зинченко с лета этого года выступает за лондонский "Арсенал". В нынешнем сезоне украинский защитник провел 8 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее Зинченко несколько сезонов провел в "Манчестер Сити", где стал четырехкратным чемпионом Англии и выходил в финал Лиги чемпионов. С 2015 по 2016 год Зинченко играл в РПЛ за "Уфу", откуда и перебрался в АПЛ.


Зырянов Зинченко Манчестер Сити Арсенал
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