Как сообщает источник, "Спартаку" предложили приобрести Родригао, когда бразилец еще был игроком "Сочи". Предполагаемая сумма трансфера составляла 3,5 млн евро, однако красно-белые не ответили на это предложение.
Напомним, Родригао стал игроком "Зенита" в летнее трансферное окно. С того момента защитник провел за петербуржцев 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость Родригао в 4 млн евро. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2025 года.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартаку" предлагали приобрести Родригао до его перехода в "Зенит"
Фото: ФК "Зенит"