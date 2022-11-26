- Я всегда буду позитивен - я там находился, знаю, как ребята бьются за клуб, ЦСКА всегда вытаскивает максимум. Я верю, что сейчас их место в РПЛ - не максимум, клуб всегда делает всё, чтобы быть как можно выше. Я как болельщик буду всегда их поддерживать. Конечно, "Зенит" с большим отрывом от всех команд находится, войти в тройку есть шансы, и я надеюсь, что ЦСКА там и будет, - передает слова Тошича ТАСС.
По итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги московский ЦСКА занимает в турнирной таблице пятую строчку, набрав 29 очков в 17 сыгранных матчах. Столько же баллов имеет московское "Динамо", которому красно-синие уступают по результатам личных встреч. Третье место занимает "Ростов", в активе которого 35 набранных очков. На второй позиции с 36 очками находится московский "Спартак", лидирует в чемпионате петербургский "Зенит" (42 очка).
Тошич: "Зенит" с большим отрывом от всех, но войти в тройку шансы есть, надеюсь, ЦСКА там и будет
Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о перспективах "армейцев" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА