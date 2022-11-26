"Учитывая, какого Промеса мы сейчас видим, он был бы далеко не худшим в сборной Нидерландов, а то и одним из лучших. Многие игроки ведь тоже сожалели, что Промеса не взяли", - цитирует Газзаева Sport24.
Отметим, Промес записал на свой счет 14 голов и 6 результативных передач в 16-ти матчах Российской Премьер-лиги. 30-летний нападающий делит первое место в списке бомбардиров текущего чемпионата с форвардом "Оренбурга" Владимиром Сычевым.
"Спартак" завершил осеннюю часть национального первенства на второй строчке в таблице – красно-белые набрали 36 очков в 17-ти турах.
Газзаев: Промес был бы далеко не худшим в сборной Нидерландов на ЧМ, а то и лучшим
Экс-главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о непопадании форварда "Спартака" Квинси Промеса в состав Нидерландов на ЧМ-2022.
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