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Газзаев: Промес был бы далеко не худшим в сборной Нидерландов на ЧМ, а то и лучшим

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Экс-главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о непопадании форварда "Спартака" Квинси Промеса в состав Нидерландов на ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости
"Учитывая, какого Промеса мы сейчас видим, он был бы далеко не худшим в сборной Нидерландов, а то и одним из лучших. Многие игроки ведь тоже сожалели, что Промеса не взяли", - цитирует Газзаева Sport24.

Отметим, Промес записал на свой счет 14 голов и 6 результативных передач в 16-ти матчах Российской Премьер-лиги. 30-летний нападающий делит первое место в списке бомбардиров текущего чемпионата с форвардом "Оренбурга" Владимиром Сычевым.

"Спартак" завершил осеннюю часть национального первенства на второй строчке в таблице – красно-белые набрали 36 очков в 17-ти турах.


Газзаев Промес Спартак Сборная Нидерландов
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