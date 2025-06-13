Первый тренер Соболева: по уровню игры Даку ничем не лучше Александра

«С приходом Даку конкуренция в атаке усиливается и для Кассьерры, и для Лусиано - не только для Соболева. Появляются и новые варианты игры. Возможно, будет перестроение футбола «Зенита»: больше игры вперёд, а не поперёк и назад, как было с Венделом и Клаудиньо. Поменяется структура, возможно, «Зенит» даже будет играть в два форварда. Возможности показать себя будут у всех: у Соболева, у Даку и так далее. А по уровню Мирлинд ничем не лучше Соболева. В «Рубине» он выступал так же, как Соболев в «Крыльях»: игра на одного нападающего», - цитирует Горбунова «Чемпионат».
Ранее стало известно, что «Зенит» потратит на покупку Даку в общей сложности 10 млн евро.
В прошедшем сезоне Соболев принял участие в 29 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забив семь голов. Также на счету 28-летнего нападающего три результативные передачи.
Даку, который играл в минувшем сезоне за казанский «Рубин», отличился 15 раз и отдал шесть голевых передач в 29 встречах.
По итогам сезона-2024/25 «Зенит» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 66 очков. «Рубин» расположился на седьмой позиции. В активе казанцев 45 баллов.