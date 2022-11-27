"Увы, наш соперник сегодня приехал на стадион не играть, а заниматься провокациями и удерживать нужный ему результат. Сложно было терпеть все это и оставаться хладнокровными, в какой-то момент мы были вынуждены защищать свою честь как мужчины", — цитирует Родригао клубная пресс-служба.
"Зенит" оказался сильнее "Спартака" в заключительном туре группового раунда Кубка России – команды определили победителя в серии пенальти.
После финального свистка на поле началась потасовка, одним из участников которой стал Родригао. Защитник получил красную карточку. Также в составе сине-бело-голубых с поля были удалены Малком и Барриос. В составе москвичей красную карточку получили Селихов, Соболев и Николсон.
Родригао: "Спартак" приехал не играть, а заниматься провокациями. Мы защищали свою честь
Защитник "Зенита" Родригао поделился впечатлениями от кубкового матча против "Спартака" (0:0, 4-2), в котором произошла массовая драка.
Фото: ФК "Зенит"