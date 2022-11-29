- Кокорин на Кипре не перезапустил свою карьеру, как и Дзюба не перезапустит. Кроме Кипра, может, ему еще в какую-нибудь команду в Карибском заливе перейти? Может, ему туда надо? Шучу, конечно. Дзюбе нужен или нормальный клуб, или заканчивать. Зачем себя позорить? – приводит комментарий Колоскова Metaratings.
Артем Дзюба является свободным агентом , так как в ноябре расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". В этом сезоне форвард успел отметиться только одним забитым мячом Недавно СМИ сообщили, что кипрский клуб "Кармиотисса" интересуется Артемом и предложил футболисту контракт. Также интерес к Дзюбе подтверждал президент "Торпедо" Илья Геркус. В чемпионате Кипра выступает другой российский форвард Александр Кокорин. На счету воспитанника "Динамо" уже 5 голов и 2 ассиста в 10 матчах за "Арис".
Колосков – о возможном переходе Дзюбы в "Кармиотиссу": Артему нужен или нормальный клуб, или заканчивать
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил возможный переход Артема Дзюбы в кипрский клуб в "Кармиотисса".
Фото: ТАСС