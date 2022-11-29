– Не будет никакой борьбы за Сычевого. Что бороться, если у него есть опция выкупа, какой смысл? Был на игре "Оренбурга" с "Динамо", ходил специально, чтобы посмотреть на него, но ничего не увидел. Сычевой должен еще полгода провести в "Оренбурге", чтобы потом кто-то за него боролся, – цитирует Орещука Metaratings.
Владимир Сычевой играет за "Оренбург" с лета 2021 года. В прошедшем сезоне этот клуб играл в Футбольной национальной лиге (ныне – Первая лига), а минувшим летом поднялся в Российскую премьер-лигу через стыковые матчи с "Уфой". По итогам первой части сезона РПЛ "Оренбург" занимает седьмое место в турнирной таблице, а их нападающий Владимир Сычевой является лучшим бомбардиром чемпионата, забив четырнадцать мячей. Недавно Владимир продлил контракт с "Оренбургом" на улучшенных условиях, с увеличенной суммой отступных. Теперь его соглашение с клубом действует до конца 2024 года.
Орещук: Сычевой должен еще полгода провести в "Оренбурге", чтобы потом кто-то за него боролся
Футбольный агент Роман Орещук считает, что нападающему "Оренбурга" Владимиру Сычевому не нужно менять команду зимой.
Фото: "СЭ"