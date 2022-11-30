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"РБ Спорт": "Локомотив" намерен вернуть Сильянова из "Ростова"

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"Локомотив" хочет усилить позицию защитника, вернув Александра Сильянова из "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
Как сообщают СМИ, "железнодорожники" в зимнее трансферное окно попытаются вернуть Александра Сильянова, выступающего в "Ростове" на правах аренды. Отмечается, что такой вариант маловероятен. Желто-синие намерены выкупить футболиста. По данным источника, сумму выкупа игрока составляет 3 миллиона евро.

Александр Сильянов выступал за молодежную команду "Локомотива". В основном составе москвичей игрок дебютировал в 2020 году. В январе этого года футболист перешел в аренду с правом выкупа в "Ростов". Под руководством Карпина Сильянов в этом сезоне провел 20 матчей, забив 2 гола и отдав 1 ассист. В товарищеском матче против Узбекистаном Александр дебютировал за сборную России.

Источник: "РБ Спорт"


Ростов Сильянов Локомотив
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