Как сообщают СМИ, "железнодорожники" в зимнее трансферное окно попытаются вернуть Александра Сильянова, выступающего в "Ростове" на правах аренды. Отмечается, что такой вариант маловероятен. Желто-синие намерены выкупить футболиста. По данным источника, сумму выкупа игрока составляет 3 миллиона евро.
Александр Сильянов выступал за молодежную команду "Локомотива". В основном составе москвичей игрок дебютировал в 2020 году. В январе этого года футболист перешел в аренду с правом выкупа в "Ростов". Под руководством Карпина Сильянов в этом сезоне провел 20 матчей, забив 2 гола и отдав 1 ассист. В товарищеском матче против Узбекистаном Александр дебютировал за сборную России.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Локомотив" намерен вернуть Сильянова из "Ростова"
"Локомотив" хочет усилить позицию защитника, вернув Александра Сильянова из "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"