- Нравится ли мне, как играет нынешний "Спартак? Не могу сказать, так как не смотрю матчи "Спартака". Дерби "Спартака" против "Торпедо" тоже не смотрел. Из принципа? Нет. Просто у меня тренировка была в тот момент, - приводят комментарий Кутепова "Известия".
Кутепов выступал за "Спартак" с 2012 до лета нынешнего года. С красно-белыми футболист выиграл титул чемпиона России, кубок России и суперкубок России. В декабре 2020 года в матче против "Сочи" (0:1) россиянин провел сотый матч за "Спартак". В июне руководство московского клуба решило не подписывать с Ильей новый контракт и защитник стал игроком "Торпедо".
В этом сезоне Кутепов сыграл в 10 матчах за "автозаводцев", результативных действий не совершал.
Кутепов: нравится ли мне, как играет нынешний "Спартак"? Я не смотрю его матчи
Экс-защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал, что не следит за своим бывшим клубом.
Фото: Global Look Press