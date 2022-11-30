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Кутепов: нравится ли мне, как играет нынешний "Спартак"? Я не смотрю его матчи

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Экс-защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал, что не следит за своим бывшим клубом.
Фото: Global Look Press
- Нравится ли мне, как играет нынешний "Спартак? Не могу сказать, так как не смотрю матчи "Спартака". Дерби "Спартака" против "Торпедо" тоже не смотрел. Из принципа? Нет. Просто у меня тренировка была в тот момент, - приводят комментарий Кутепова "Известия".

Кутепов выступал за "Спартак" с 2012 до лета нынешнего года. С красно-белыми футболист выиграл титул чемпиона России, кубок России и суперкубок России. В декабре 2020 года в матче против "Сочи" (0:1) россиянин провел сотый матч за "Спартак". В июне руководство московского клуба решило не подписывать с Ильей новый контракт и защитник стал игроком "Торпедо".

В этом сезоне Кутепов сыграл в 10 матчах за "автозаводцев", результативных действий не совершал.


Кутепов Спартак Торпедо
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