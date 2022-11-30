"Почему Кассьерра играет в "Зените" не так ярко, как в "Сочи"? Уверен, после сборов Матео сможет приносить "Зениту" максимальную пользу и будет доставлять радость болельщикам своими голами", - приводит слова Родригао Bobsoccer.
Напомним, Матео Кассьерра в летнее трансферное окно перебрался из "Сочи" в "Зенит". Сине-бело-голубые заплатили за трансфер колумбийца около 3,5 млн евро. В итоге форвард сыграл за новую команду 14 матчей в РПЛ, ни разу не поразив ворота соперника. На его счету только одна голевая передача. В предыдущем сезоне он вошел в тройку лучших бомбардиров РПЛ.
Родригао: уверен, после сборов Кассьерра сможет приносить "Зениту" максимальную пользу
Защитник "Зенита" Родригао поделился мнением о проблемах Матео Кассьерры с результативностью.
Фото: ФК "Зенит"