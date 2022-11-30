"Комментировать слова Заремы Салиховой — это ниже моего достоинства. Она никто в футболе!" - приводит слова Смородской Sport24.
Напомним, в мае 2021 года Зарема Салихова вошла в совет директоров "Спартака". В итоге супруга Леонида Федуна проработала в нем меньше месяца. Она покинула совет в связи с несогласием с назначением Руя Витории главным тренером "Спартака".
Летом этого года "Лукойл" выкупил полный пакет акций "Спартака". В связи с этим Леонид Федун покинул пост президента клуба.
Смородская: комментировать слова Заремы Салиховой - ниже моего достоинства. Она никто в футболе!
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская жестко высказалась о Зареме Салиховой.
Фото: ТАСС