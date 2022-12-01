"Как он нам говорил, так и получилось — он пришел ставить совершенно другой футбол. Марвин ставил нам одно, Циннбауэр — другое. Понимал ли, что немцев уволят? Понимал. Вообще, в РПЛ у многих тренеры поменялись", - цитирует игрока "РБ Спорт".
Напомним, в начале нынешнего сезона "Локомотив" возглавлял Йозеф Циннбауэр, в его тренерский штаб входил Марвин Комппер. По ходу сезона оба специалиста были отправлены в отставку. Также был уволен с поста спортивного директора Томас Цорн.
На данный момент главным тренером красно-зеленых работает Михаил Галактионов.
Карпукас: понимал, что немцев уволят из "Локомотива". Комппер ставил нам одно, Циннбауэр — другое
Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас высказался об опыте работы с экс-главным тренером "железнодорожников" Йозефом Циннбауэром.
Фото: ФК "Локомотив"