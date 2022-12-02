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Корниленко: лучшим нападающим РПЛ назову Промеса, а лучший игрок - Вендел

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Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко рассказал, кого считает лучшими игроками в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Лучшим нападающим я назову Промеса. А лучший игрок для меня — Вендел", - приводит слова Корниленко "Комсомольская правда — Самара".

В нынешнем сезоне Квинси Промес провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил 14 мячей и отдал 6 результативных передач. Голландец является лучшим в чемпионате по системе гол плюс пас и делит с Владимиром Сычевым из "Оренбурга" лидерство в гонке бомбардиров.

В активе Вендела 16 матчей в чемпионате России, 7 голов и 2 ассиста. Текущий сезон самый результативный в карьере бразильца в РПЛ.



Корниленко Вендел Промес
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