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Вратарь "Краснодара" Агкацев: уверен, мы не на своем месте сейчас

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Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев оценил первую часть сезона команды.
Фото: ФК "Краснодар"
- Были и положительные, и отрицательные моменты. Я бы поставил тройку за первую часть сезона, много очков упустили там, где должны были побеждать. Я уверен мы не на своем месте сейчас, - приводит комментарий Агкацева Metaratings.

В этом розыгрыше РПЛ "Краснодар" по итогам 17 сыгранных матчей набрал 25 баллов и располагается на 7 месте в таблице. В последнем туре перед перерывом краснодарский клуб разгромно проиграл "Оренбургу" со счетом 1:5. В Кубке России команда выиграла свою группу и вышла в плей-офф Пути РПЛ, заработав 13 баллов в 6 матчах.

Голкипер Агкацев провел за основу "быков" 4 матча в национальном кубке, два матча из которых отыграл на ноль.


Агкацев Краснодар
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