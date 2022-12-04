По данным источника, спортивный директор "Спартака" Пол Эшуорт и наставник Гильермо Абаскаль считают, что Миха Мевля не соответствует уровню команды. Красно-белые рассматривают вариант досрочного прекращения сотрудничества с игроком. Сумма неустойки за разрыв соглашения составит 350 тысяч евро. Руководство московского клуба хочет снизить сумму.
Словенский центральный защитник Миха Мевля перешел в "Спартак" осенью этого года, подписав контракт по схеме один плюс один. Футболист сыграл всего в 7 матчах за красно-белых. Ранее СМИ сообщили, что в случае покупки двух центральных защитников, "Спартак" расторгнет контракт с Михой Мевлей.
Источник: Metaratings
Сумма неустойки за разрыв контракта с Мевлей может составить около 350 тысяч евро
"Спартак" рассматривает возможность расторжения контракта с защитником команды Михой Мевлей.
Фото: ФК "Спартак"